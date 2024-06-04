محافظ أسوان يترأس اجتماع لجنة اختيار شاغلى الوظائف القيادية للتجديد السنوي لهم

ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اجتماع لجنة اختيار شاغلى الوظائف القيادية للتجديد السنوى لهم بديوان عام المحافظة ومديريات الخدمات بوظائف مديرى العموم، والتى تضم مديرى 8 إدرات عامة.

جاء ذلك فى إطار تطوير منظومة العمل الحكومى والإدارى وفقًا لرؤية مصر 2030، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن .

إجراء هذا التقييم لاختيار أفضل العناصر

وأثناء الاجتماع الذى حضره الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، وأيضاً المستشار القانونى للمحافظة حسام الدين مصطفى، فضلاً عن 2 من أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسوان، ومديرى الموارد البشرية والتنظيم والإدارة، أكد اللواء أشرف عطية، أنه فى إطار رؤية المحافظة للإرتقاء بمنظومة العمل ودعمها بقيادات وكوادر قادرة على تحمل المسئوليات بما يتوافق مع متطلبات وتحديات المرحلة الحالية تم إجراء هذا التقييم لإختيار أفضل العناصر والأكفاء والأنسب منهم .

ولفت إلى أن التجديد لمديرى العموم يرتكز على قياس مدى قدرة وكفاءة كل مدير عام على امتلاك المهارات والأدوات الشخصية اللازمة للإدارة السليمة والرشيدة، وهو الذى يتوازى مع قدرته على الرؤية المستقبلية والابتكار والإبداع فى دعم منظومة العمل لديه، فضلاً عن الإنجازات الفعلية لكل منهم مقترنة بمقترح التطوير، وبما يتسم بالشفافية والنزاهة الكاملة.

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