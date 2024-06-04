أوكرانيا تعلن إصابة 7 أشخاص في هجوم روسي على مدينة دنيبرو

أعلنت السلطات الأوكرانية، أن روسيا شنت هجوما صاروخيا على مدينة دنيبرو بوسط البلاد، مما أسفر عن إصابة سبعة أشخاص بينهم طفلان، وألحق أضرارا بالبنية التحتية المدنية في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إنها أسقطت صاروخين كروز من طراز إسكندر-ك فوق المنطقة. وألحق حطام الصاروخ أضرارا بالبنية التحتية المدنية، مما تسبب في نشوب حريق وإصابة السكان، وفقا لسيرهي ليساك، الحاكم الإقليمي، وفقا لوكالة رويترز.

وكان من بين المصابين صبيان، بالإضافة إلى خمسة بالغين، بناء على معلومات أولية من المحافظ.

وكتب ليساك عبر تطبيق "تليجرام" أن الهجوم ألحق أضرارا بالسيارات وحطم نوافذ في مبان سكنية ومستشفى.

وأطلقت القوات الروسية أيضًا أربع طائرات مسيرة في الهجوم الذي وقع أثناء الليل، وقالت القوات الجوية الأوكرانية إنها أسقطت اثنتين منها فوق منطقة تشيرنيهيف الشمالية.