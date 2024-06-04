أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2024

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 4 يونيو 2024، وذلك بعد أن زاد بنحو 6 قروش بالبنك المركزي المصري في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.26 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنكي (مصر، والأهلي المصري) نحو 47.27 جنيه للشراء و47.37 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (العربي الإفريقي الدولي، والتجاري الدولي CIB، والإسكندرية، وفيصل الإسلامي، والاستثمار العربي، وقناة السويس، وأبوظبي التجاري، والتنمية الصناعية، والإمارات دبي الوطني، والمصرف العربي الدولي، وكريدي أجريكول، وقطر الوطني ) نحو 47.27 جنيه للشراء و47.37 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية نحو 47.29 جنيه للشراء و47.39 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي الكويتي لنحو 47.37 جنيه للشراء و47.47 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك العقاري المصري العربي نحو 47.28 جنيه للشراء و47.38 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (المصرف المتحد، والمصري للتنمية الصادرات، والبركة) نحو 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الكويت الوطني نحو 47.22 جنيه للشراء و47.32 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك ميد بنك نحو 47.20 جنيه للشراء و47.30 جنيه للبيع.