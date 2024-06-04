اجتماع تنسيقي لمتابعة التيسيرات المقدمة للمواطنين بأسوان أثناء تلقي ملفات التصالح

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ومسئول ملف التصالح بالمحافظة بعقد اجتماع تنسيقى لرؤساء المراكز والمدن، ومسئولى المتغيرات المكانية، والإدارات الهندسية، فضلاً عن مديرى الإدارات المختصة بملف التصالح بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك استكمالاً لسلسلة الجهود المتواصلة التى تقوم بها الأجهزة المعنية لتقديم أفضل وأعلى التيسيرات والتسهيلات للمواطنين لإنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء وفقاً للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية 1121 لسنة 2024، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، ولتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.

التأكيد على تذليل المعوقات أمام المواطنين

وأكدت السكرتير العام، أنه بناءً على توجيهات محافظ أسوان بشأن المتابعة اليومية لتلقى طلبات التصالح من المواطنين، والمرور المستمر على الـ 10 مراكز تكنولوجية بمختلف المراكز والمدن للتأكيد على تذليل المعوقات أمام المواطنين لنهو الإجراءات المتعلقة بالتصالح، مع ضرورة تقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوى للإستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون .

وأوضحت أنه تم التشديد على مسئولى المحليات لمساعدة المواطنين فى حل أى مشكلات أو معوقات تواجههم والرد على استفساراتهم وشرح المستندات والشروط التى نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، مع نشر اللوحات الإرشادية والبانرات التى توضح هذه الطلبات فى أماكن ظاهرة تتضمن الإجراءات التى يقوم المواطن بإتباعها عند التقدم للتصالح مما يسهم فى تسلم الطلبات دون تعب أو مشقة.

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