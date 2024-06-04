ثوران بركان جبل "إيبو" مجددا في إندونيسيا مطلقا أعمدة رماد كثيفة لمسافة 5 كم

أعلنت وكالة علوم البراكين الإندونيسية، ثوران بركان جبل "إيبو" مجددا اليوم الثلاثاء، مطلقا أعمدة كثيفة من الرماد لمسافة تصل إلى خمسة كيلومترات في الهواء.

وأضافت وكالة علوم البراكين الإندونيسية - حسبما ذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن ثوران البركان الذي يقع في جزيرة "هالماهيرا" شرقي إندونيسيا استمر لمدة دقيقتين تقريبا، مشيرة إلى أنه تم حظر جميع الأنشطة على بعد سبعة كيلومترات من فوهة البركان.

وأشارت وكالة علوم البراكين الإندونيسية إلى أنه قد تم رفع حالة التأهب إلى أعلى مستوى منذ 16 مايو الماضي.

يذكر أن إندونيسيا بها ما يقرب من 120 بركانا نشطا، وهي معرضة بشكل كبير للنشاط البركاني نظرا لوقوعها في منطقة تعرف باسم "حلقة النار".

