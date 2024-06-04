اليوم.. طلاب الدبلومات الفنية بالشرقية يواصلون أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني

يواصل نحو 60 ألفا و393 طالبا وطالبة اليوم الثلاثاء، امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023 /2024 موزعين على 208 لجان امتحانية على مستوى 20 إدارة تعليمية بنطاق محافظة الشرقية، وذلك وسط تطبيق كافة الإجراءات التأمينية والوقائية حفاظًا على صحة سلامة الطلاب والملاحظين والعاملين بالمدارس المنعقد بها الامتحانات.

وأكد المهندس على عبدالرؤوف وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إنهاء كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023 /2024، مؤكدًا جاهزية اللجان أمام الطلاب لأداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط وتهيئة الأجواء المناسبة لهم لحسن سير وانتظام الامتحانات والمقرر لها خلال الفترة من 25 مايو الجاري حتى 6 يونيو المقبل.

وأوضح وكيل أول الوزارة، أنه تم التنسيق بين مديريات التربية والتعليم والأمن والصحة ورؤساء المراكز والمدن كلُ فيما يخصه لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابة وغرفة الكنترول والعمل على منع الغش وتكليف طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب في حالة حدوث ظرف صحي وكذلك الاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولاً بأول من محيط المدارس بنطاق دائرة المحافظة لتوفير جو صحي وملائم لأداء الإمتحان.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية للتنفيذ الحاسم للإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة داخل اللجان والاستراحات المخصصة لاستقبال المراقبين والمصححين ورؤساء اللجان مع استمرار أعمال التطهير والتعقيم قبل وبعد الدخول والخروج من اللجان وكذلك الاستراحات حفاظا على صحة وسلامة الجميع، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الطلاب المقرر لهم أداء امتحانات الدبلومات الفنية 2023 / 2024 لجميع النوعيات "تجاري وصناعي وزراعي والتعليم والتدريب المزدوج" يبلغ 60 ألفا و393 طالبا وطالبة مقسمين إلى 26719 طالبا وطالبة بالثانوي الفني الصناعي يؤدون الامتحان داخل 86 لجنة و4326 طالبا وطالبة بالثانوي الزراعي يؤدون الامتحان داخل 19 لجنة و27682 طالبا وطالبة بالثانوي التجاري يؤدون الامتحان داخل 97 لجنة و1666 طالبا وطالبة بالتعليم والتدريب المزدوج يؤدون الامتحان داخل 6 لجان بإجمالي 208 لجنة على مستوى 20 إداره تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة .

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابة وتأمين غرفة الكنترول وتجهيز الاستراحات المخصصة للمشرفين على امتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام والبالغ عددها 40 استراحة.