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السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

استشهاد صحفي فلسطيني وزوجته وابنه جراء قصف إسرائيلي على منزله في مخيم جباليا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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استشهد الصحفي الفلسطيني بهاء عكاشة وزوجته وابنه في قصف إسرائيلي استهدف منزله في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

واستشهد 10 مواطنين فلسطينيين بينهم أطفال وإصابة آخرين، جراء استهداف إسرائيلي على منزلًا يعود لعائلة "الخطيب" شرق بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

كما شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة جوية استهدفت بها منزلًا في شارع المنشية ببيت لاهيا شمال قطاع غزة، وسقط عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين جراء قصف طيران الاحتلال منزل في منطقة غزة القديمة وسط مدينة غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عدوانه ضد الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء قطاع غزة، وينفذ الاحتلال كل يوم عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، وانتهاكات واقتحامات مستمرة لمدن وبلدات فلسطينية بالإضافة إلى الاعتقالات التي يقوم بها جيش الاحتلال، فاستشهد مواطنين فلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منطقة البرهان في حي الزيتون بمدينة غزة.

في حي الصبرة استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين جراء قصف الاحتلال عمارة سكنية، والشهداء هم: نبيل كحيل يحيى، نبيل كحيل، حسام الدهشان.

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