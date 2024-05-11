الرئيس الأوكراني يدعو الأرجنتين وأيسلندا لحضور "قمة السلام"

دعا رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، رئيس الأرجنتين ورئيس وزراء أيسلندا إلى حضور قمة السلام العالمية وهي آلية دبلوماسية اقترحتها كييف لتحقيق نهاية عادلة للعملية العسكرية التي شنتها روسيا في فبراير من عام 2022.

وقال زيلينسكي، وفقا لوكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم /السبت/: "رغم كل شيئ نستعد لقمة السلام، ونعد منصة للأغلبية العالمية لإجبار روسيا على السلام..اليوم قمت شخصيا بدعوة رئيس الأرجنتين ورئيس وزراء أيسلندا إلى القمة، سنكون نشيطين بنفس القدر في المستقبل، يجب تمثيل جميع القارات وجميع وجهات نظر البلدان في قمة السلام".

وأضاف: "يتعين علينا أن نتعامل بوعي الآن، روسيا تحاول تعطيل القمة، وكلما كانت القمة ذات مغزى أكبر، كلما أصبح السلام أقرب".

وكان رئيس أوكرانيا قد دعا - في وقت سابق - رؤساء مولدوفا وجمهورية التشيك وغانا، وكذلك رئيس وزراء أيرلندا، للمشاركة في قمة السلام حيث من المقرر أن تعقد يومي 15 و16 يونيو المقبل في سويسرا.