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السبت 11 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

قوات الاحتلال تعتقل شابين من جنين.. وتداهم منازل المواطنين في بلدة عصيرة الشمالية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، فلسطينيين اثنين في حي الألمانية على أطراف مدينة جنين، وتمركزت الآليات العسكرية الإسرائيلية على أطراف جنين  .

كما اقتحم جنود الاحتلال عدد من منازل الفلسطينيين في حي الألمانية، واعتقل شابين فلسطينيين بعد مداهمة منزليهما وتفتيشه والعبث بمحتويات المنزلين، واندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع.

وفي بلدة عصيرة الشمالية، وقرية قوصين في محافظة نابلس، شن الاحتلال حملة مداهمات واسعة لعدد من المنازل بعد اقتحام البلدة، حيث اقتحمت آليات الاحتلال العسكرية بلدة عصيرة الشمالية، وانتشرت في شوارع البلدة، وداهم الاحتلال عدة منازل داخل قرية قوصين شرق نابلس.

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