السياحة تلزم الشركات بتعليق أسماء الحجاج على كل أتوبيس

أخطرت وزارة السياحة والآثار، اليوم، غرفة شركات السياحة ببعض التعليمات الواجب الالتزام بها من جانب سائقي ومشرفي رحلات الحج البري، وذلك ضمن الإجراءات المنظمة لموسم حج 1445 هـ.

وقالت الوزارة، إنه يجب التنبيه على مشرفي رحلات الشركات السياحية القادمة بأكثر من مركبة بضرورة الالتزام بأماكن وأسماء الحجاج بالأتوبيسات طبقا لكشف الأمن العام، ووضع لافتة بأسماء الحجاج في مقدمة الأتوبيس لتسهيل الأمر عليهم خلال تنقلاتهم ذهابا وعودة من الأراضي المقدسة.

كما طالبت بالتأكيد على الشركات السياحية الناقلة للحجاج بضرورة استلام إذن الإفراج الجمركي لكل مركبة من الجمارك بعد استلام استمارة 126 نظرا لوصول العديد من الأتوبيسات بميناء نويبع البحري بدونها، وذلك حرصا على نقل الحجاج دون أية عقبات.

وكانت طالبت الوزارة، بالتشديد على سائقى الحافلات البرية بعدم ارتداء ملابس الإحرام خلال فترة موسم الحج أو تأدية أي شعيرة مرتبطة بالحج، وحال مخالفة ذلك سيتم إلقاء القبض على السائقين المخالفين من قبل السلطات السعودية فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل الوزارة حيال الشركة المخالفة، حيث أنه تم إلقاء القبض على عدد من السائقين لمخالفة هذه التعليمات من قبل السلطات السعودية.

و يلزم دخول حافلات البر الناقلة للحجاج عبر منفذ حالة عمار بحد أقصى يوم 29 ذو القعدة 1445هـ، حيث انه وفقاّ للتعليمات الصادرة من السلطات السعودية بشأن الحافلات البرية المتأخره، سوف يتم توقيع غرامة مالية قدرها (100) ريال سعودى عن كل حاج داخل الحافلة، وتشديد الغرامة على الشركات الذى سبق تطبيق الغرامة عليها الموسم الماضي.