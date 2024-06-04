رئيس مجلس إدارة "شركة العاصمة الإدارية" يحصد جائزة الإنجاز المؤسسي بقمة مصر للأفضل 2024

حصل المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، على جائزة الإنجاز المؤسسي في قمة "مصر للأفضل" في دورتها التاسعة لعام 2024، والتي تنعقد سنويًا تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وتنظمها مجلة أموال الغد، وذلك وسط حضور نخبة من الوزراء والمسؤولين وقادة المال والأعمال، و400 ضيف من قيادات حركة المال والأعمال في مصر، والعديد من رجال الأعمال والمستثمرين.

جاءت القمة هذا العام تحت شعار "نماذج مصرية ناجحة في عصر التحديات"، واستعرضت القمة في دورتها التاسعة جهود الدولة المصرية في تعزيز نمو الاقتصاد مع تسليط الضوء على النجاحات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية. تم تكريم عدد من الشخصيات العامة والشركات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري، كما تم الاحتفاء بالنماذج الناجحة في العديد من القطاعات التنموية، وسط رعاية الجهات المعنية ومشاركة حكومية بارزة.

تشهد القمة سنويًا تكريم أفضل المؤسسات والشركات في السوق المصري، من حيث الأداء، وتكريم أقوى 50 سيدة تأثيرًا في عالم الأعمال، بالإضافة إلى منح جوائز وتكريمات خاصة للمتميزين في مجالات ريادة الأعمال، مثل جائزة الإنجاز، وجائزة الاستدامة والمسؤولية المجتمعية للشركات. وتعد قمة مصر للأفضل واحدة من أبرز الفعاليات الكبرى التي تحتفي سنويًا بالرائدين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية كافة، وانطلقت أولى فعالياتها في عام 2015 وتنعقد سنويًا تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وتشهد مشاركة واسعة من الوزراء والمسؤولين والقيادات التنفيذية لكبريات الهيئات والمؤسسات.

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