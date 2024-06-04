«خارجية قبرص»: مذكرة التفاهم بشأن العمالة المصرية خطوة مهمة للتعاون الاقتصادي

أكد وزير خارجية قبرص، كونستانتينوس كومبوس، عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وقبرص، القائمة على الصدق والثقة والتضامن والروابط التاريخية.

وقال «كومبوس»، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي مع نظيره المصري، سامح شكري، بثته فضائية القاهرة الإخبارية، إنه ناقش مع وزير الخارجية المصري الرؤية المشتركة حول الخطوات السياسية المستقبلية وتحقيق الرخاء الاقتصادي، بالإضافة إلى مناقشة جميع التحديات التي يواجه كلتا الدولتين.

وأشاد بتوقيع مذاكرة تفاهم حول العمالة المصرية في قبرص، والتي وصفها بأنها خطوة ممتازة نحو تحقيق التعاون في المجال الاقتصادي، موضحا أن هذه المهمة ستكتمل في 4 أشهر وتعتبر مثالا ونموذجا حول الإرادة السياسية في إنجاز هذه الاتفاقية، ذلك له فائدة مشتركة للاقتصاديين المصري والقبرصي.