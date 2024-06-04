سامح شكري: نؤكد الرفض المصري للتواجد العسكري الإسرائيلي بمعبر رفح

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، الرفض المصري للتواجد العسكري الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح لتداعياته على إدخال وتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية.

وتابع سامح شكري، ان الجانب الفلسطيني من معبر رفح أصبح مسرحا للعمليات العسكرية وإغلاقه عاق إدخال المساعدات الإنسانية، مشيرا الى أهمية إعادة تشغيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح وألا يكون محلا للصراع العسكري.

واوضح سامح شكري، ان شاحنات المساعدات تتعرض بشكل متعمد لعوائق تمنع دخولها قطاع غزة، لافتا إلى ان قرار مجلس الأمن المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة لم يتم تفعيله حتى الآن بعد 5 أشهر من صدوره.