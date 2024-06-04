الإحصاء: مصر تشغل المرتبة 22 عالميًا في مؤشر أداء تغير المناخ لعام 2024

أصدر الجهـاز المركزي للتعبئة العـامة والإحـصـاء اليوم الثلاثاء بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للبيئة عام 2024 ويتم الاحتفال باليوم العالمي للبيئة في الخامس من يونيو كل عام وهو أكبر حدث دولي معنى برصد المتغيرات الإيجابية للظواهر البيئية وذلك بمشاركة العديد من دول العالم وستكون المملكة العربية السعودية هي الدولة المضيفة للاحتفال الرسمي بيوم البيئة العالمي لهذا العام ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار "أرضنا مستقبلنا"،معاً نستعيد كوكبنا.

واشار الجهاز انه حققت مصر المركز رقم (22) من بين (67) دولة تضمنهم مؤشر أداء تغير المناخ (CCPI) لعام 2024 متقدمة بذلك عن الجزائر التي حققت المركز رقم (54)، وتركيا التي حققت المركز (56)، والإمارات العربية المتحدة التي حققت المركز (65)، كما حصلت مصر على المركز الثاني بعد المغرب على مستوي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويعزي ذلك إلى أن مصر قد اتخذت إجراءات للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق مثل تشجيع تركيب الطاقة الشمسية وطاقة الرياح

وبلغ عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي 507.3 ألف سيارة منذ بداية النشاط حتي نهاية عام( 2022/2023)، مقابل 449.6 ألف سيارة حتي نهاية عام ( 2021/2022 ) بنسبة زيادة قدرها 12.8%.

أنخفضت كمية انبعـاثات ثـانى أكسيد الكربون النــاتجة عن استهلاك الـوقود في السكك الحديدية بنسبة 2.4% عام ( 2021/2022 ) مقارنة بعام ( 2020/2021).





ولفت الجهاز انه تضمنت "رؤية مصر 2030" عدة نقاط تخص الاقتصاد الدائري ومنها أنه من المستهدف جمع 80% من المخلفات البلدية (القمامة) بنسبة كفاءة تبلغ 90% وأيضاً ألا يتجاوز الحد الأقصى للفاقد المائي من معالجة المياه نسبة 10%.

وبلغت كمية المخلفات البلدية (القمامة) التي تم تدويرها علي مستوي محافظات الجمهورية 5.5 مليون طن وجاءت محافظتي القاهرة والدقهــلية على رأس محافظـــات الجمــهورية مـن حيث نسبة التــدوير بنـسبتي 23.0%، 12.8% عـلي التوالي وذلك عام 2022.



ومؤشر أداء تغير المناخ (CCPI) هو مؤشر يهدف إلى تقييم السياسات والبرامج المتبعة في الدول المختلفة لمواجهة تغير المناخ ويضم (67) دولة تمثل إجمالي انبعاثاتها أكثر من (90%) من إجمال انبعاثات العالم ويصدر عن منظمة البيئة والتنمية الألمانية (German Watch).

النشرة السنوية لاحصاءات البيئة عام 2022 .

