"روساتوم" الروسية تسعى للهيمنة على إنتاج اليورانيوم في النيجر

تسعى شركة "روساتوم" النووية المملوكة للدولة الروسية إلى الهيمنة على إنتاج اليورانيوم في النيجر فى ظل تنامي العلاقات بين المجلس العسكري الحاكم وموسكو.



وذكرت وكالة بلومبرج، نقلا عن مصادر في موسكو والوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الشركة الروسية تسعى للسيطرة على "أصول اليورانيوم" المملوكة لشركة "أورانو" (أريفا سابقا) الفرنسية المنتجة لليورانيوم في النيجر.



وتدير شركة "أورانوا" الفرنسية منجم "سومير" وهو منجم اليورانيوم الوحيد الذي يعمل في النيجر ويوفر ما يصل إلى نحو 17% من احتياجات فرنسا من اليورانيوم.



وتمتلك "أورانو" حصص الأغلبية في منجم "سومير" ومنجم "كوميناك" المغلق منذ أكثر من عامين، ومشروع "إيمورارين" الذي جرى تعليق العمل فيه منذ عام 2015 بسبب تدني أسعار اليورانيوم.

ويمثل إنتاج شركة "أورانو" ما بين 15% و17% من احتياجات اليورانيوم في فرنسا وحوالي ربع احتياجات دول الاتحاد الأوروبي.

ويرى مراقبون أنه في حال خسارة "أورانو" لأصولها في النيجر؛ فإن ذلك سيشكل خطرا على إنتاج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي لاسيما لفرنسا التي يأتي 65% من إنتاجها من الكهرباء من الطاقة النووية.

ومنذ انقلاب يوليو 2023 في النيجر، تدهورت العلاقات الدبلوماسية بين نيامي وباريس سريعا؛ مما أدى إلى رحيل القوات الفرنسية عن النيجر. وفي الوقت نفسه، زودت روسيا السلطات العسكرية في نيامي بالأسلحة والمدربين إلى نيامي، ورحبت موسكو في مارس الماضي بوفد من النيجر في منتدى "أتوميكسبو"، وهو حدث رئيسي للصناعة النووية الروسية عٌقد في "سوتشي".

تجدر الإشارة إلى أنه إلى جانب شركتي "جوفيكس يورانيوم" و"جلوبال اتوميك" الكنديتين اللتين تقومان بتطوير مشروعات كبرى لليورانيوم، يعمل على أراضي النيجر المؤسسة النووية الوطنية الصينية المالك المشارك لشركة "أزيليك" للتعدين مع الدولة النيجيرية. وتستعد الشركة الصينية لاستئناف نشاطها في تعدين اليورانيوم بعد توقفها في عام 2014 بسبب انخفاض أسعار اليورانيوم.