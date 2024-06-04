"المركزي" يسحب سيولة بقيمة 840.6 مليار جنيه بعطاء السوق المفتوحة من 33 بنكا

سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 840.6 مليار جنيه اليوم في عطاء السوق المفتوحة من 33 بنكًا بعد قرارها لأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 27.75%.

وكان البنك المركزي قد سحب سيولة بقيمة 4.9 تريليون جنيه في 6 عطاءات سابقة للسوق المفتوحة بعد قرارهالأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 27.75%.

وكان البنك المركزي قد أصدر تعليمات جديدة بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main Operation) لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر (Fixed-rate Tender) بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوبالتخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعرالعملية الرئيسية.

وأكد المركزي أنه في ضوء حرصه على اتباع أفضل الممارسات الدولية فيما يخص إدارة فائض السيولة لدى الجهازالمصرفي وتحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية، تقرر تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربطالودائع لديه (Main Operation من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة (Full Allotment)،وذلك اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024 على ان يتم نشر نتائج كل عملية ربط على لموقع الالكترونيللبنك المركزي المصري.

وسيواصل البنك المركزي إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ علىمتوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية والمتمثل في الرئيسية وهوسعر متوسط الكوريدور.