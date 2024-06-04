"نسمات الخريف" مجموعة قصصية جديدة لـ كمال عبدالعظيم

صدر حديثا المجموعة القصصية "نسمات الخريف" للقاص كمال عبدالعظيم واعر، عن سلسلة الكتاب الأول التابعة للمجلس الأعلى للثقافة.

ووفقا للمؤلف في تصريح لـ"البوابة نيوز"، فإن المجموعة القصصية "نسمات الخريف" جاءت إستجابة لعدد من الأسئلة التي تدور في ذهن الإنسان، وتؤثر عليه بشكل مباشر أو غير مباشر، هذه الأسئلة في تشكيها وتكوينها الفني تستطيع التعبير عن شتات وغربة فى نفس الوقت، فهي انعكاس لحالة من الشعور بالاغتراب يحاول المؤلف البوح بها، ومراوضة تجلياتها.

تحتوي المجموعة على 29 قصة منها: هل أصبحت شيخا، عبث الغربة، أغنية للمطر وحلم عابر، عري أحمق، وعرس أبي هل سينجو مصرى، أربعة فى مهمة البحث عن وطن، وبين بين، وتراقص والعساسة، فرخ حمام، صرخة، الديك الرومي ،عودة الروح، غربة، عصاى إتوكا عليها، وفي الطريق.