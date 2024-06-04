وزير الخارجية القبرصي: نثمن الموقف المصري الثابت في المحافل الدولية

أكد وزير الخارجية القبرصي، وجود روابط تاريخية مع مصر ورؤية مشتركة في المجالات السياسية، مؤكدا ضرورة التزام القانون الدولي لحل أزمات المنطقة.

وأضاف وزير الخارجية القبرصي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري، نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، “نثمن الموقف المصري الثابت الذي لا يتغير في المحافل الدولية”.

وتابع وزير الخارجية القبرصي، ان توسع العمليات العسكرية في غزة ورفح الفلسطينية له عواقب وخيمة ويجب أن يتوقف، مدينا الهجمات العسكرية والجوية التي تودي بحياة المدنيين في غزة لا سيما الأطفال، معلقا “نحن بحاجة إلى تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة”.