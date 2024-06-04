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الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية القبرصي: نثمن الموقف المصري الثابت في المحافل الدولية

وزير الخارجية القبرصي
وزير الخارجية القبرصي
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أكد وزير الخارجية القبرصي، وجود روابط تاريخية مع مصر ورؤية مشتركة في المجالات السياسية، مؤكدا ضرورة التزام القانون الدولي لحل أزمات المنطقة.

وأضاف وزير الخارجية القبرصي،  خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري، نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، “نثمن الموقف المصري الثابت الذي لا يتغير في المحافل الدولية”.

وتابع وزير الخارجية القبرصي، ان توسع العمليات العسكرية في غزة ورفح الفلسطينية له عواقب وخيمة ويجب أن يتوقف، مدينا الهجمات العسكرية والجوية التي تودي بحياة المدنيين في غزة لا سيما الأطفال، معلقا “نحن بحاجة إلى تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة”.

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