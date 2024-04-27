منشور ونفي وكذبة أبريل "كلاكيت بلا عدد".. تفاصيل أنباء انفصال السقا وزوجته

تردد خلال الساعات القليلة الماضية خبر انفصال الفنان أحمد السقا عن زوجته الإعلامية مها الصغير، وذلك دون أى توضيح من الطرفين فى بداية انتشار الأقاويل.

سبب تردد أنباء انفصال السقا وزوجته

جاء سبب تلك الأنباء التى ترددت عن انفصال الفنان أحمد السقا وزوجته الإعلامية مها الصغير، هو قيام الأخيرة بنشر منشور لها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، ألمحت فيه بذكر كلمات مباشرة عن الطلاق.

المنشور سبب الجدل

نشرت الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا منشور على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أثار الجدل حول أنباء عن إنفصالها عن زوجها.

وجاء المنشور "هتفضلي تسحملي الوجع والإهانة لحد امتي، وفى الآخر عمرك هيضيع ومحدش هيشكرك، الطلاق صعب لكن الأصعب منه العيشه فى جسد بدون روح وجسد مطفي ميعرفش معني السعادة".

تعليق الفنان أحمد السقا

علق الفنان أحمد السقا فى تصريحات صحفية على أنباء إنفصاله عن زوجته الإعلامية مها الصغير، بكلمات بسيطة "خبر لا صحة له، ويعد شائعة سخيفة، وأعتبرها كذبة أبريل".

كلاكيت بلا عدد

انتشرت شائعات انفصال الفنان أحمد السقا وزوجته الإعلامية مها الصغير، خلال زواجهما بشكل مستمر، وفى كل مرة يقابل الطرفين الشائعات ما بين الصمت أو النفي، وأحيانًا الاعتراف بوجود خلاف ولكن دون الانفصال الحقيقي.