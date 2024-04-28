وزير الرياضة يهنئ الخماسي الحديث بالنتائج المتميزة بكأس العالم

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلى الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان، بعد تقديم أداء متميز في كأس العالم بالعاصمة المجرية بودابست، وكذلك التهنئة إلي اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للترايثلون بعد ذهبية كأس آسيا بدولة نيبال.

حيث جاءت نتائج لاعبي المنتخب المصري في ختام كأس العالم بالمجر للخماسي الحديث: محمد الجندي ميدالية ذهبية، مهند شعبان ميدالية برونزية، وأحمد حامد مركز رابع.



وأشار الدكتور أشرف صبحي إلي أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعمه ومتابعته المتواصلة لملف العمل بمنظومة الشباب والرياضة، وضعت مصر فى مكانة عالمية غير مسبوقة سواء من حيث استضافة البطولات والمحافل الرياضية العالمية أو من خلال النتائج التى يحققها أبطالنا فى مختلف المنافسات.



وفي سياق آخر، حقق اللاعب سيف الدين خالد إسماعيل المركز الاول لبطولة كاس آسيا للترايثلون بمدينة بوكارا بدولة نيبال، وتحقيق والميدالية الذهبية، والمحتسب نقاطها للتأهل لدوره الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤.