دفن شخص والاستعلام عن صحة 4 آخرين في حادث مروري ببولاق

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث مروري، بتصادم سيارتي ملاكي أعلى الطريق الدائري باتجاه صفط اللبن ببولاق الدكرور، وصرحت بدفن جثة الشخص المتوفى عقب مناظرة جثمانه والاطلاع على تقرير الطب الشرعي بأسباب وفاته، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين.



كما أمرت بالتحفظ على الأشخاص المتسببين في الحادث، وإجراء الكشف الطبي على سائقي السيارتين لمعرفة إذا كان الحادث ناتج عن تعاطي المخدرات من عدمه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

البداية بتلقى غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي ومصابين أعلى الطريق الدائري اتجاه صفط اللبن بنطاق المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارتين ملاكي ونقل نتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 4 آخرين جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.