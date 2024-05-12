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الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

مظاهرة عربية وإسلامية مناهضة لإسرائيل أمام البرلمان النمساوي

مظاهرة مناهضة لإسرائيل
مظاهرة مناهضة لإسرائيل أمام البرلمان النمساوي
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نظم أبناء الجاليات العربية والإسلامية في فيينا، أمس السبت، مظاهرة مناهضة لإسرائيل أمام البرلمان النمساوي.

وتجمع نحو 200 شخص في طريق الرينج الرئيسي أمام البرلمان ولوحوا بعشرات الأعلام الفلسطينية ورفعوا لافتات مكتوب عليها "الإبادة الجماعية ليست دفاعًا عن النفس" و"الصهيونية هي الفاشية".

وردد المشاركون شعارات منها "فلسطين حرة حرة" و"الانتفاضة" و"إسرائيل دولة إرهابية" ودعوا إلى انتفاضة عالمية ضد الصهيونية والاستعمار. 

وقالت الشرطة النمساوية إن المظاهرة مُرخصة كمسيرة تحت شعار "تضامن مع الشعب الفلسطيني".

وفي عدة كلمات لقيادات جمعيات عربية أمام البرلمان حذروا من تمادي "العدوان الإسرائيلي" على الشعب الفلسطيني و"القتل المستهدف للسكان في غزة". 

وقال أحد المتحدثين أن إسرائيل تدير "معسكر اعتقال" في صحراء النقب حيث يتعرض الناس للتعذيب والقتل.

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