السعودية ترحب بقرار حكومة وبرلمان سلوفينيا بعد الاعتراف بدولة فلسطين

أعربت المملكة العربية السعودية عن ترحيبها بمصادقة برلمان جمهورية سلوفينيا على قرار الحكومة باعترافها بدولة فلسطين الشقيقة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، على صفحتها الرسمية "إكس"، اليوم الأربعاء، إن المملكة تثمّن قرار جمهورية سلوفينيا الذي يؤكد توافق المجتمع الدولي على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدّدت الخارجية السعودية دعوتها لبقية دول العالم التي لم تعترف بعد للمسارعة في اتخاذ مثل هذه الخطوات الإيجابية، وعلى وجه الخصوص الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.