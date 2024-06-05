محافظ أسوان يوجه برفع درجة التأهب القصوي لاستقبال عيد الأضحى

وجه اللواء أشرف عطية لكافة المسئولين بالجهات المعنية بالاستعداد المبكر لاستقبال عيد الأضحى المبارك وذلك برفع درجة التأهب القصوى بجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى ، والعمل الجاد بروح الفريق الواحد ، ولاسيما أنه يتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بإثابة المتميزين ، ومحاسبة المقصرين .

وشدد المحافظ على أنه سيتم توقيع غرامات مالية رادعة على كل من يقوم بالذبح فى الشوارع ، وخاصة فى ظل التصريح لكافة المواطنين بذبح الأضاحى الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمدة مجاناً أيام العيد لإستقبال الأضحى تحت إشراف بيطرى كامل للحد من ظاهرة ذبح الاضاحي فى الشوارع لما لها من تأثير سلبى فى حدوث أضرار بيئية وصحية و انتشار الحشرات الضارة ، وأن يتم التنوية المستمر عن ذلك ، وخاصة فى خطبة الجمعة القادمة بكافة المساجد بدائرة المحافظة .

جاء ذلك أثناء إجتماع محافظ أسوان الذى حضره اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، وسيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان ، والمهندس عبد الصبور الراوى رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، ونواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء السكنية ، ومدير المتابعة الميدانية .

وكلف عطية مسئولى المحليات بمختلف المراكز والمدن بالقيام بمهام الجمع والتخلص الآمن من كافة مخلفات عملية الذبح ، مع عدم إلقاء مخلفاتها فى صناديق القمامة ، علاوة على قيام قطاع الصرف الصحى بتنفيذ أعمال تطهير المطابق والشنايش بنطاق كل موقع يتم التصريح به بهدف الحفاظ على الشكل الجمالى للشوارع والميادين .

ووجه مسئولى مديرية التموين بأن يتم مواصلة أعمال التفتيش على المخابز للتأكد من توافر الخبز بالجودة المطلوبة ، مع إعداد حملات يومية على المحلات والأسواق ومراجعة مخازن المواد الغذائية للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ، وطالب محافظ أسوان مديرية الأوقاف بتجهيز المساجد التى سيتم أداء صلاة عيد الأضحى بواقع 800 مسجد ، و 50 ساحة ، وتكثيف أعمال النظافة العامة بالطرق المؤدية إلى هذه المساجد .

واوضح أن ذلك يتواكب مع قيام مديرية التضامن الإجتماعى بالتنسيق مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى لتوفير اللحوم لتوزيعها على المستحقين بشفافية كاملة لتحقيق أكبر إستفادة ممكنة للأسر الأكثر إحتياجاً ، بجانب قيام مديرية الصحة برفع حالة الطوارئ داخل كافة المستشفيات والوحدات الصحية بدائرة المحافظة ، ووقف الأجازات للتعامل مع أى حالات طارئة وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية على الوجه الأكمل .

ووجه عطية بتشكيل غرفة عمليات فرعية بكل مركز ومدينة والتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمبنى ديوان عام المحافظة للمتابعة المستمرة لتوفير مطالب وإحتياجات المواطنين خلال فترة العيد مع التأكيد على تشكيل فرق للطوارئ بمرافق مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء لتجهيز فرق الصيانة بالشبكات والمرافق على طوال الـ 24 ساعة لتلقى أى بلاغات وسرعة التعامل الفورى مع أى طوارئ .

وكلف مسئولى المحليات بالمرور على المتنزهات والحدائق العامة والأماكن الترفيهية لتجهيزها بالجودة المطلوبة لخلق الأجواء الإحتفالية المناسبة لقضاء أوقات سعيدة للمواطنين ، مع تشديد الرقابة بالتعاون مع المسطحات المائية لمنع السباحة فى المناطق التى تمثل خطورة على أرواح المواطنين بمجرى نهر النيل للحفاظ على سلامتهم من أى أضرار ، وهو الذى يتكامل مع رصد أى حالات تعدى على أراضى أملاك الدولة أو إشغالات خلال أيام أجازة العيد للإزالة الفورية لها ، فضلاً عن تكثيف التمركزات الأمنية والدوريات المرورية المتحركة والثابتة لتحقيق أقصى سيولة مرورية بكافة الطرق والشوارع والميادين ، ومنع زيادة تعريفة الركوب من قبل سائقى سيارات الأجرة ، وإستغلال المواطنين خلال تنقلاتهم أيام الأعياد داخل دائرة المحافظة أو إلى المحافظات الأخرى .

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهمية توفير إحتياجات المواطنين من كافة السلع الأساسية وبالكميات الكافية والإسعار المناسبة لتلبية المطالب الجماهيرية ، وخاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك ، ووفقاً لتكليفات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الشأن .

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