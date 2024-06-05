للمرة الثانية على التوالى.. ميار شريف تتأهل لـ أولمبياد باريس 2024

حجزت نجمة التنس المصرية ميار شريف مكانها في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 بباريس، وذلك بعد تأهلها رسميًا في لعبة التنس الفردي للسيدات.

وتعد هذه المرة الثانية، التي تتأهل خلالها ميار شريف إلى الأولمبياد، حيث سبق لها وأن شاركت في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

كانت ميار شريف، واجهت بعض التحديات في طريق التأهل، حيث خسرت في نصف نهائي دورة الألعاب الأفريقية 2023، مما أثار قلق البعض حول إمكانية مشاركتها في أولمبياد باريس.

ميار شريف تحجز مكانها في أولمبياد باريس 2024

ولكن نجحت ميار شريف في قلب الموازين لصالحها، حيث استفادت من خروج الكينية أنجيلا أوكوتوي من قائمة أفضل 400 لاعبة في تصنيف التنس، لتضمن بذلك مقعدًا في الأولمبياد.

وتعد ميار شريف أول لاعبة مصرية تشارك في رياضة التنس الفردي للسيدات في تاريخ الأولمبياد، وهو إنجاز تاريخي يضاف إلى سجلها الحافل بالإنجازات.

وبالرغم من خروجها من بطولة رولان جاروس 2024 من دور الـ64، إلا أن ميار أثبتت مرة أخرى قدرتها على التحدي وتحقيق النجاحات، مما يبشر بمشاركتها القوية في أولمبياد باريس 2024، وحصد ميدالية مرموقة في الحدث العالمي المقبل.