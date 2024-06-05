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الأربعاء 05 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"عطية" : وضع آلية بين المحافظة وهيئة السد العالى وخزان أسوان

الإجتماع التنسيقى
الإجتماع التنسيقى لوضع آلية بين المحافظة والهيئة العامة للسد
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ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الإجتماع التنسيقى لوضع آلية بين المحافظة والهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان بشأن الولايات المتداخلة على قطع الأراضى الكائنة بمدينة أسوان ، خاصة بمنطقتى الشلال والصداقة القديمة ، والوصول إلى أفضل الحلول والسبل التى تصب فى صالح المواطن الأسوانى .

خلال الإجتماع الذى حضره اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، والمهندس أشرف المحمدى رئيس الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان ، فضلاً عن المستشار القانونى للمحافظة حسام الدين مصطفى ، وسيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان ، علاوة على مسئولى الجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة والهيئة .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهمية توحيد جهات الولاية من أجل تحقيق الإستغلال الأمثل لكافة أراضى الدولة .

وجه اللواء أشرف عطية إلى سرعة تشكيل لجنة دائمة تضم كافة المختصين بالمحافظة والهيئة لدراسة مختلف المعوقات ، ووضع الحلول لها ، وإتخاذ الأسلوب الأنسب فى التعامل مع قطع الأراضى ، والتنسيق بين الجانبين للإستغلال الأمثل لهذه الأراضى ، وبالتالى توحيد جهات الولاية التى تستهدف تحقيق الصالح العام ، على أن تعرض نتائج اللجنة على المحافظ شخصياً لإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها .

واكد أننا نعمل جاهدين لتحقيق الإستقرار الأسرى والمعيشى للمواطنين ، وتوطين كافة المشروعات التنموية والخدمية والإستثمارية ، وخاصة بعد نجاح المحافظة فى إقرار تعديل مساحة كردون بمدينة أسوان ، ليطابق الحيز العمرانى الجديد للمدينة .

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IMG-20240605-WA0033
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الاجتماع التنسيقى الهيئة العامة للسد العالى خزان أسوان أخبار محافظة أسوان