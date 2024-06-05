محافظ أسوان يكرم 60 من العاملين المحالين للمعاش بديوان المحافظة





حرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على تكريم المحالين لسن التقاعد القانونية " المعاش " بإجمالى 60 من العاملين بديوان عام المحافظة ، وفى كلمته أثناء حفل التكريم الذى حضره الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، وأيضاً محمد عبد القادر رئيس نقابة العاملين بالديوان العام .

عبر عطية عن سعادته لتواجده بين أصحاب هذه الوجوه الذين أمضوا فترة خدمتهم بالديوان العام بخالص الإعتزاز والتقدير على ما بذلوه من جهد وعرق مما يعكس حرص المحافظة على الوفاء لأبنائها من العاملين الذين تفانوا بجد وإخلاص فى العمل طوال مدة خدمتهم من خلال تكريمهم بالشكل اللائق بهم .

واشار إلى أن ذلك يتواكب مع تطلعنا لتحقيق المطالب الجماهيرية فى كافة المجالات الخدمية وهو الذى يعكس روح التلاحم والتعاون الذى تعيشه مصرنا الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وأكد عطية أن تكريم زملائنا الذين بلغوا السن القانونية للتقاعد يأتى تقديراً لهم لأننا نعتبرهم بحق القدوة والمثل لنا فى العمل بجد وإجتهاد ، ونقدم لهم التحية علي ما قدموه وساهموا به بفكرهم وجهدهم فى رسم صورة أسوان الحديثة بالشكل اللائق بها ، وبما يتوافق مع مكانتها العالمية ، فالجميع هنا يعمل بروح الفريق ، وفى بوتقة واحدة للنهوض بهذه المحافظة العريقة .

ولفت إلى أننا فى نفس الوقت نحرص على خلق كوادر شبابية جديدة قادرة على القيادة فى المستقبل من خلال تصعيد الشريحة المتوسطة فى التدرج الوظيفى والعمر إلى الوظائف القيادية الأعلى لتجديد الدماء وبعث الحيوية المطلوبة فى الهيكل الإدارى مما يساهم بدوره فى خلق مناخاً صحياً فى بيئة العمل ، وتحقيق النموذج الأمثل فى الأداء الوظيفى بالمحافظة .

فيما قدم المكرمين شكرهم لمحافظ أسوان على هذه اللفتة الطيبة التى تحمل آسمى وأرقى معانى الإنسانية بشكل يستحق كل تقدير وإحترام ، مؤكدين على إعتزازهم بهذا التكريم من المحافظ الذى لن يتوانى عن جبر الخواطر وإسعاد كل من يحتاج إليه ، فى ظل ملحمة من الإنجازات تشهدها أسوان فى الجمهورية الجديدة .

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