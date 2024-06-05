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الأربعاء 05 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان : إقامة أول بطولة دولية لسباقات الهجن بقرية غرب سهيل

محافظ أسوان يستقبل
محافظ أسوان يستقبل رئيس الإتحاد المصرى لسباقات الهجن
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استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عيد حمدان رئيس الإتحاد المصرى لسباقات الهجن ، ونائب رئيس الإتحاد الإفريقى ، وعضو المجلس التنفيذى بالإتحاد العربى والدولى للهجن ، فى حضور ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة ، وربيع السيد رئيس نادى غرب سهيل لكونها أحد أعضاء الإتحاد ، لتجهيز وإعداد مضمار لسباق الهجن بقرية غرب سهيل على مساحة 6 ألاف متر تمهيداً لإقامة أول بطولة دولية لسباقات الهجن بعاصمة الشباب بالتزامن مع إحتفالات المحافظة بعيدها القومى فى يناير القادم ، وذلك فى إطار جهود المحافظة للإرتقاء والنهوض بالسياحة الرياضية على أرض عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية وفقاً لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى . 

خلال اللقاء وجه اللواء أشرف عطية إلى ضرورة أن يكون المضمار حسب المواصفات الدولية التى إنتهت إليها المضامير المنتشرة بالدول العربية ، على أن يراعى فيها الظروف المناخية لأسوان بإعتبارها ذات طبيعة خاصة ، وخاصة أنه سيشارك فى هذا السباق الدولى نحو 600 مشارك من الدول العربية والمحافظات المصرية التى تهتم بهذه النوعية من السباقات .

وقدم شكره للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لدعمه لمختلف الأنشطة الرياضية والشبابية التى تقام على أرض المحافظة ، مما يساهم فى التسويق والترويج الأمثل لها لتعظيم دور السياحة الرياضية داخل عروس المشاتى على الوجه الأكمل .

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