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الأربعاء 05 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

هل ترتفع أسعار المواد البترولية.. متحدث البترول يكشف مفاجأة بشأن اجتماع لجنة التسعير (فيديو)

حمدي عبدالعزيز، المتحدث
حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول
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كشف حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، تفاصيل الاجتماع المقبل للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.

وقال عبدالعزيز في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدي البلد، أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية؛ تجتمع كل 3 أشهر، ومن المقرر أن تجتمع مطلع شهر يوليو المقبل لتحديد الأسعار، حيث يتم حينها دراسة أسعار النفط الخام العالمي، ودراسة سعر الصرف والدولار والتحركات العالمية، وأعباء التداول للمنتجات البترولية.

وأضاف: «الأساس في عملية تسعير البنزين والسولار والمواد البترولية، هو النفط والدولار فقط».

واختتم متحدث البترول: قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يحمل بأنه في حالة الزيادة ستكون في حدود 10%، بينما في حالة تخفيض الأسعار؛ سيكون التخفيض بمعدل 10% أيضًا.
 

التسعير التلقائي للمواد البترولية حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول الدكتور مصطفى مدبولي