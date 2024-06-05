تعرف على الفائز بجائزة أفضل لاعب في ريال مدريد

توج الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام بجائزة أفضل لاعب في نادي ريال مدريد الإسباني بموسم 2023-2024، بعدما قدم موسمًا استثنائيًا في أول ظهور له بقميص الملكي.

ويعد حصول بيلينجهام على جائزة أفضل لاعب في ريال مدريد، في أول موسم له مع النادي، إنجازًا هائلًا، بعدما لعب دورًا محوريًا في قيادة الميرينجي لتحقيق لقب الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني ودوري أبطال أوروبا، ليصبح أحد أهم نجوم الفريق المدريدي في الفترة الحالية ولسنوات مقبلة.

ولم يكتف بيلينجهام هذا الموسم بهذه الجائزة، بل حصد أيضًا جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني وجائزة أفضل لاعب شاب في دوري أبطال أوروبا، ليثبت أنه أحد أفضل اللاعبين الشباب في العالم.

وتمكن بيلينجهام من تسجيل 23 هدفًا وصنع 11 آخرين خلال 42 مباراة شارك فيها مع ريال مدريد في جميع المسابقات.

تصريحات بيلينجهام

وعبر بيلينجهام عن سعادته الغامرة بحصوله على جائزة أفضل لاعب في ريال مدريد، قائلًا: «أنا فخور للغاية بحصولي على هذه الجائزة، وأشكر الجماهير على تصويتهم لي. أشعر بسعادة غامرة لكوني جزء من هذه العائلة الرائعة، وأتمنى أن أكون قد قدمت لهم ما يسعدهم خلال مشاهدتي ألعب».

وأضاف: «بكل صراحة، لقد استمتعت بكل لحظة قضيتها مع ريال مدريد. من الصعب وصف شعوري بالكلمات، لكن التواجد مع هؤلاء اللاعبين في هذا الفريق يعد شرفًا عظيمًا لي».

واختار جود بيلينجهام هدفين من بين أفضل لحظاته في الموسم، قائلًا: «هدفي من خارج منطقة الجزاء ضد برشلونة كان رائعًا لأنه أعادنا إلى المباراة، وأيضًا هدفي ضد نابولي بعد مراوغة رائعة».