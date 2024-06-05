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الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بدء فعاليات تدريب النيابة العامة للمحامين حول كيفية الاستفادة من خدمات البوابة الرقمية

النائب العام
النائب العام
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 تنطلق اليوم الأربعاء بمحكمة المنشية بمحافظة الإسكندرية، فعاليات التدريب الذي تنظمه النيابة العامة للمحامين حول كيفية الاستفادة من الخدمات المقدمة عبر البوابة الرقمية للنيابة العامة التي تتيح - بتقنيات مؤمنة - الحصول من خلالها على صور من محاضر الشرطة والتحقيقات والجلسات والأحكام والشهادات في القضايا، دون التوجه لمقار النيابة أو مكاتبها الرقمية.

جاء ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار  محمد شوقي بالارتقاء بالخدمات الرقمية المقدمة للمحامين واستجابة لطلب النقابة العامة للمحامين بتسهيل آلية التعامل مع تلك الخدمات.

 

الجدير بالذكر أن هذه الخدمات لا تتطلب سوى سداد قيمة الرسوم البريدية التي يتحملها طالب الخدمة بعد تسجيل طلبه بالمنظومة الرقمية.

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