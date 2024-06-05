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الأربعاء 05 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تكشف تفاصيل العثور على المواطن السعودي المتغيب في القاهرة

هتان شطا
هتان شطا
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صرح مصدر أمنى أنه بالنسبة لما تبلغ من أسرة أحد المواطنين السعوديين يدعى هتان شطا  بغيابه عن مقر إقامته بالقاهرة تاركًا كافة متعلقاته الشخصية أسفرت جهود البحث عن العثور على جثمان المتغيب، كما أكدت التحريات والفحوص الطبية عن عدم وجود شبهه جنائية جراء وفاته والتى جاءت نتيجة تداعيات ظروفه المرضية. 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وإحاطة شقيق المتوفى والسفارة السعودية بالبلاد بتفاصيل إجراءات البحث.

المواطنين السعوديين بغيابه بالقاهرة هتان شطا العثور المتغيب والسفارة السعودية جثمان المتغيب