محلل سياسي: إسرائيل غير راغبة في الوصول إلى هدنة

قال جهاد حرب، الكاتب والمحلل السياسي، إنه يأمل الوصول إلى هدنة في قطاع غزة ووقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وهذا احتياج فلسطيني وإسرائيلي وعالمي أيضا، خاصة الأطراف والوسطاء تحديدا، حيث عانوا وجاهدوا كثيرا للوصول -إلى هذه اللحظة- التي يمكن أن تشكل انتصارا للجهود المصرية والقطرية، وحتى الأمريكية وللمجتمع الدولي بشكل عام.

وأضاف "حرب"، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أن تفاصيل هذه الورقة لم يكشف عن تفاصيلها الدقيقة، وهناك تفاصيل متعددة داخل أي اتفاق ممكن، وبالتالي ينتظر اليوم الرد من حركة حماس.

ولفت إلى أنه ينتظر أيضا قرارا من الحكومة الإسرائيلية التي لم تقدم قرارا واضحا فيما يتعلق بخطة خارطة الطريق من أجل الذهاب لمفاوضات جدية للوصول لاتفاق في أجل محدود حتى يتمكن الفلسطينيون من العودة أو شبه العودة للحياة الطبيعية، وإطلاق سراح أعداد من الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين، وهذا سيكون أملا مهما وكبيرا.

وأوضح أنه حتى الآن الحكومة الإسرائيلية لم تقدم موقفا واضحا، وبالأمس بدأت عملية عسكرية في مخيم النصيرات وقصفت مناطق متعددة باستمرار، وهذا يدل على أن إسرائيل غير راغبة حتى الآن للوصول إلى اتفاق.