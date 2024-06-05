احذر أعراض الإصابة بالتهاب القصبة الهوائية.. تعرف عليها

يعاني بعض الأشخاص من أعراض إلتهاب القصبة الهوائية وهي مشكلة مرضية ، لها الكثير من الأسباب و العوامل المرضية ، وفقا لتقرير نشر في موقع "فيري ويل هيلث" المهتم بالصحة العامة والأمراض، فهناك الكثير من المشكلات التي تسبب هذه الحالة، وبعض أنواع العدوى ، ويؤثر أيضا علي الجهاز التنفسى ووظائفه و التنفس .

من أهم أعراض التهاب القصبة الهوائية، والكثير من العلامات التي تدل على الإصابة بها هي ارتفاع درجة حرارة الجسم، حدوث صوت أو صفير الصدر ، والتهاب القصبة الهوائية قد يصيب الأطفال وليس الكبار فقط.

وهناك أشارات قد تظهر على مريض التهابات القصبة الهوائية مثل الشعور بانسداد هذه المنطقة والشعور بغصة شديدة أو حالة من الاختناق في الصدر والتنفس بصعوبة، فتكون الأعراض ظاهرة وواضحة.

كذلك هناك الكثير من العوامل وأسباب الإصابة بالتهاب القصبة الهوائية، مثل العدوى نتيجة المكورات الرئوية ، و التهابات الحنجرة، كذلك يظهر على المريض أعراض السعال المستمر والكحة الشديدة وتتغير من حالة لأخرى ومن درجة إصابة لأخرى.