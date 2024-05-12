الجزائر تشارك في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري بالمنامة

تشارك الجزائر، اليوم الأحد في المنامة، في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، التحضيري لأعمال القمة العربية العادية الـ 33 التي تستضيفها البحرين يوم الخميس المقبل.

ويمثل الجزائر في هذا الاجتماع وزير التجارة الجزائري الطيب زيتوني لرفع توصيات هذا الاجتماع للقمة المقررة في ١٦ مايو الجاري.

ويتضمن مشروع جدول أعمال هذا الاجتماع دراسة 12 بندا، منها تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول العمل العربي الاجتماعي والتنموي العربي المشترك، وكذلك خطة الاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لعدوان الاحتلال الإسرائيلي بفلسطين، حيث تم إدراج هذا البند بناء على مذكرة تقدمت بها دولة فلسطين.

كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بندا حول التقدم المحرز في استكمال متطلبات منطقة التجارة العربية الحرة وإقامة الاتحاد العربي الجمركي، بالإضافة إلى الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن (2023-2028)، وكذلك الاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم المهني والتقني المحدثة (2023) بناء على مذكرة منظمة العمل العربية.