حسام حسن: حراس مرمى المنتخب جاهزون لمواجهة بوركينا فاسو غدًا

أكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، جاهزية جميع لاعبي المنتخب لمواجهة بوركينا فاسو غدًا الخميس في تصفيات كأس العالم.

وكشف حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد حاليًا "أن مباراة بوركينا فاسو ستشهد 3 حراس مرمى فيما سيتواجد الحارس الرابع خارج قائمة المباراة وذلك وفقا اللوائح، والجميع جاهز للقاء ونثق في قدرتهم على تمثيل المنتخب".

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو للمباراة المقرر لها العاشرة مساء غدًا الخميس في الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض ، بينما يرتدي منتخب بوركينا فاسو القميص الأخضر .