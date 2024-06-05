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الأربعاء 05 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

منى زكي تتنازل عن دعواها ضد اليوتيوبر المتهم بسبها بعد اعتذاره

منى زكي
منى زكي
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قررت الفنانة منى زكي التنازل عن الدعوتين الجنائية والمدنية ضد اليوتيوبر، المتهم بتوجيه عبارات السب والقذف لها، وذلك بعد أن قدم اعتذارًا عما بدر منه.

وقال المحامي شعبان سعيد، وكيل الفنانة منى زكي، في بيان صحفي، إن اليوتيوبر قدم اعتذاره وأسفه عن وقائع السب والقذف التي وجهها للفنانة منى زكي ولأعضاء نقابة المهن التمثيلية.

وأشار إلى أن المحكمة الاقتصادية، كانت قد حكمت بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة شهر، وغرامة 20 ألف جنيه، وكفالة 5 آلاف جنيه، وتعويض مدني مؤقت بقيمة 10 آلاف جنيه.

وأضاف سعيد، أنه بناء على هذا الاعتذار وتوسط العديد من الأطراف الذين أعربوا عن أسفهم لما صدر عن المتهم، وتعهدهم بعدم تكرار الإساءة في المستقبل، وحرصًا من الفنانة منى زكي على مستقبل المتهم وعدم التأثير على أسرته في حال حبسه، فقد قررت قبول اعتذاره. 

منى زكى تتنازل دعواها اليوتيوبر المتهم بسبها وقذفها