مصرع عامل خردة إثر انفجار علبة فريون بوجهه في أبو النمرس

لقي عامل خردة مصرعه إثر انفجار علبة فريون أثناء عمله لاستخراج مادة الألومنيوم منه بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة.

انفجار علبة فريون تتسبب في وفاة عامل خردة

تلقي المقدم مصطفي المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها مصرع عامل خردة يدعي "أدهم" 15 سنة، إثر انفجار علبة فريون أثناء عمله لاستخراج مادة الألومنيوم منه، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.