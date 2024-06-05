حسام حسن: أتمنى التوفيق من الله أمام بوركينا فاسو

كشف حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، أنه ينتظر توفيق الله في مباراة بوركينا فاسو المقرر لها غداً الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وتابع العميد خلال تصريحات في المؤتمر الصحفى قبل المباراة:" أثق في المجموعة الموجودة ومن اخترتهم ليس علهم اختلافات ، لا يهمنى غير مصلحة المنتخب والكرة المصرية ومن لم يحالفه التوفيق عليه أن يدرك أنه تحت المنظار سواء كان داخل مصر أو خارجها".

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو للمباراة المقرر لها العاشرة مساء غد الخميس في الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض ، بينما يرتدي منتخب بوركينا فاسو القميص الأخضر .