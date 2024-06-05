عامل يشعل النيران بجسده بسبب مروره بأزمة نفسية في الجيزة

أقدم عامل على إشعال النيران بجسده لمروره بأزمة نفسية، مما تسبب في إصابته بإصابات بالغة بدائرة قسم شرطة الجيزة.

تلقي المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية الأمن إشارة من المستشفي تفيد باستقبال عامل مصاب بحروق بنسبة 90% وحالته العامة سيئة وادعاء محاولة انتحار ومقيم بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين قيام عامل بإشعال النيران بجسده وسط الشارع بسبب مروره بأزمة نفسية، وتمكن الأهالي من إخماد النيران ونقله إلى المستشفي.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.