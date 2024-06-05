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الأربعاء 05 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

تسهيلات خاصة لذوي الإعاقة وكبار السن في موسم الحج

ذوو الإعاقة في الحرم
ذوو الإعاقة في الحرم المكي
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أتاحت هيئة العناية بشئون الحرمين الشريفين خدمات نقل ترددي ومسارات خاصة لتسهيل عملية الدخول والخروج من المسجد الحرام للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

وأفادت قناة "الإخبارية" السعودية بأن الهيئة وفرت وسائل مساندة في المصليات، تشمل أدوات التيمم والعصي المخصصة لفقدي البصر، إضافة إلى تواجد عدد من مترجمي ومترجمات لغة الإشارة المؤهلين لترجمة الخطب والدروس العلمية.

من جانبها، كثفت رئاسة الشئون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي حلقات تحفيظ القرآن الكريم، حيث عززت برامج الحلقات القرآنية للرجال والنساء على مدار 24 ساعة. هذه الجهود تهدف لتوفير أكثر من ألف حلقة قرآنية خلال موسم الحج، لتسهيل وصول الحجاج إلى هذه الحلقات والاستفادة منها بطرق عصرية وسلسة.

الحرمين الشريفين المسجد الحرام ذوي الاعاقة