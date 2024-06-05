غرامة وحبس يصل إلى 7 سنوات عقوبة من قاد مركبة تحت تأثير المخدر

مع انتشار جرائم القتل الخطأ عبر حوادث الطرق، يكون هناك سبب متكرر وهو إثبات أن قائد المركبة تحت تأثير المخدر، وهذه جريمة عاقب عليها قانون المرور الجديد عقوبات شديدة، لردع كل من قام بمثل هذه الجرائم.

حيث عاقبت المادة 76 من قانون المرور الحالي كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

ووفقًا للقانون إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، وحال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

كما أقر القانون بسحب رخصة القيادة مدة 90 يومًا عند ضبط قائد المركبة يقودها تحت تأثير خمر أو مخدرلأول مرة، وعند امتناع قائد المركبة عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند تقرير فحصه طبيًا أو إحالته للفحص الطبي للاشتباه فى وقوعه تحت تأثير خمر أو مخدر، وفقًا للمادة 66 من القانون.