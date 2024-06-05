طرق العناية بالمولود الجديد فى الموجة الحارة

يعد انتظار مولود جديد من أجمل لحظات العمر ، وخلال فصل الصيف والموجات الحارة، يحتاج المولود الجديد إلى عناية خاصة لحمايته من تأثيرات الموجه الحارة التي يمكن أن تكون ضارة على صحته.

وعلى الأم الحفاظ على اعطاء الطفل السوائل والغذاء اللازم لتجنب التعرض للجفاف، ويجب الحفاظ على ترطيب المولود الجديد من خلال الرضاعة الطبيعية لطفلك بانتظام، لأن حليب الأم يحتوي على جميع السوائل التي يحتاجها الطفل للحفاظ على رطوبته، مع مراقبة التعرض للجفاف.

وينصح بضبط درجة حرارة الغرفة من خلال استخدام المراوح أو المكيفات، مع التهوية الجيدة للغرفة وتجنب التعرض المباشر لهواء البارد ، والتأكد من ارتداء ملابس من القطن واسعة ، مع متابعة درجة حرارة جسم الطفل والتأكد من عدم ارتفاع حرارته أو تعرضه للتعرق ، وإذا شعرت بأن جسم طفلك دافئ، قومي بتبريده فورا باستخدام منشفة مبللة بماء فاتر.

ـ الاستحمام المتكرر بالماء الفاتر، حيث يمكن أن يساعد الاستحمام بالماء الفاتر في تبريد جسم طفلك، ولكن تجنبي الماء البارد جدا.

ـ توفير الراحة أثناء النوم، تأكدي من أن مكان نوم طفلك مريح وآمن، مع استخدام أغطية قطنية خفيفة لتجنب التعرق.