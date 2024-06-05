هل يتسبب خطاب "نتنياهو" بالكونجرس في الإطاحة بـ "بايدن"؟

قال أكرم عطا الله، الباحث والمحلل السياسي، إن كل خطابات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكونجرس كانت في عهد الديمقراطيين وليس في عهد الجمهوريين، نظرا لأنه عاش حالة من التباين السياسي مع النظم الديمقراطية في أمريكا، حيث احتاج إلى استخدام إحدى أدوات الضغط الممكنة له ولإسرائيل بالولايات المتحدة وهي الكونجرس.

وأضاف "عطا الله"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، أن هناك كتلة كبيرة في الكونجرس من الأصدقاء لبنيامين نتنياهو أكثر من حصة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لافتا أن "نتنياهو" يطلب هذه الدعوات من أسفل الطاولة، لأنها لا تأتي عن طريق الجمهوريين، ولكن فقط في عهد الديمقراطيين.

وأشار إلى أن "نتنياهو" بحاجة شديدة وماسة أكثر من أي وقت مضى للاستقواء على "بايدن" من خلال الكونجرس، فهناك صراع وخلاف بين الجانبين، وهو صراع شكله سياسي وله علاقة بالحرب لكن مضمونه له علاقة بالإطاحة ببايدن، وتمهيد الأرضية لخدمة شريكه القديم الجديد دونالد ترامب.