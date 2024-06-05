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الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

هل يجوز لغير المصريين إنشاء جمعية خيرية؟ القانون يجيب

مجلس النواب
مجلس النواب
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يقدم قانون  الجمعيات والمؤسسات الأهلية، رقم 149 لسنه 2019، الكثير من المكاسب والمميزات للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك بهدف تنظيم العمل الأهلي،  حيث شجع القانون على تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر، وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام، باعتبارها شريكا أساسيا للدولة في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة.

وأكد القانون  أن تأسيس الجمعية الأهلية يكون بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة على النموذج الذي تحدده مستوفيًا كافة المستندات.

وتستعرض “البوابة” كيف سمح القانون لغير المصريين المشاركة في إنشاء الجمعية الخيرية فيا يلي:

 

حيث أجازت المــادة 16 من القانون لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة (25%) من عدد الأعضاء .

 

قانون الجمعيات والمؤسسات لغير المصريين