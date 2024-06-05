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الأربعاء 05 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

نائب إيطالي سابق يعلق العلم الفلسطيني على كاتدرائية ميلانو

العلم الفلسطيني على
العلم الفلسطيني على واجهة الكاتدرائية الرئيسية في ميلانو
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قام النائب الإيطالي السابق ستيفانو أبوزو، بوضع العلم الفلسطيني على واجهة الكاتدرائية الرئيسية في مدينة ميلانو الإيطالية، اليوم الأربعاء، مطالبا بإنهاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ودعا النائب السابق عن حزب الخضر، إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة والضفة الغربية، من أجل وقف الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني."

وطالب الحكومة الإيطالية "بعدم إرسال المزيد من الأسلحة" إلى إسرائيل، بحسب منشور له عبر حسابه علي "انستجرام".

كما حث الحكومة الإيطالية على الاعتراف بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

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