حسام حسن: انتظروا صلاح في الملعب غدًا

قال حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، إن لاعبي الفراعنة جاهزون لتمثيل منتخب بلادهم سواء داخل مصر أو خارجها، موضحًا أن الجميع يعمل بعقلية كبيرة، قبل مواجهة بوركينا فاسو المقرر لها غدًا الخميس في تصفيات كأس العالم.



وأضاف خلال كلمته في الموتمر الصحفي الذي يعقد حاليا “محمد صلاح لاعب لديه خبرات كبيرة وقوية، واللاعبون يحبونه وهو من المؤثرين بعقليته الفريدة”، موكدًا أن كل اللاعبين بينهم حب واحترام، وبعض اللاعبين الكبار عليهم مسئولية.



واختتم كلمته " انتظروا صلاح في الملعب بالشكل الذي اعتدتم عليه لأن لديه إصرار على تقديم شىء مميز مع زملائه".

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو للمباراة المقرر لها العاشرة مساء غدًا الخميس في الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض، بينما يرتدي منتخب بوركينا فاسو القميص الأخضر .