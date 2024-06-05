حسام حسن ينفي وجود خلافات مع صلاح أو عمر كمال

نفى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، الشائعات البعض بوجود مشاكل بين الجهاز واللاعبين، موضحا أن الخبرات الموجودة تمنع اي حدوث صدام أو مشكلة بين المدرب وأي لاعب، وذلك قبل مواجهة بوركينا فاسو المقرر لها غدا الخميس في تصفيات كأس العالم.

وأضاف حسام حسن في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "مفيش مشاكل بيني وبين أي لاعب، البعض زرع قنبلة أنه يوجد مشكلة مع صلاح أو عمر كمال، وهذا غير صحيح ولن أقف عنده الآن كما لم أقف عنده في الماضي".

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو للمباراة المقرر لها العاشرة مساء غد الخميس في الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض ، بينما يرتدي منتخب بوركينا فاسو القميص الأخضر .