الهند وفرنسا تجريان تدريبات عسكرية مشتركة خلال مايو الجاري

الأحد 12/مايو/2024 - 01:45 ص

أعلن الجيش الهندي أمس السبت أن الهند وفرنسا ستجريان تدريبات عسكرية مشتركة خلال الفترة ما بين 13- 26 مايو الحالي لدعم العلاقات الثنائية في مجال الدفاع.

وذكر الجيش الهندي في معرض بيان أصدره فيما يتعلق بهذا الشأن أن هذه التدرييات ستجرى تحت اسم تدريبات "شاكتي" وتعد سابع تدريبات من نوعها، وستجرى في منطقة "أمروى" بولاية ميجالايا الواقعة شمال شرق الهند.

وجاء في البيان "التدريبات تهدف إلى تعزيز القدرات العسكرية للجانبين على القيام بعمليات في مجالات متعددة، وذلك بالإضافة إلى دعم روح التعاون والتوافق والصداقة بين قوات البلدين".

وأشار البيان إلى أن النسخة السادسة من هذه التدريبات كانت قد أجريت في فرنسا خلال شهر نوفمبر عام 2021، وتم خلالها التركيز على جوانب التخطيط المشترك والتنسيق والتفاهم المتبادل أثناء التدريب على إجراء عمليات عسكرية مشتركة لمكافحة الإرهاب بموجب تفويض من الأمم المتحدة.