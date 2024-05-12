4 مصريات يتأهلن للجولة الثالثة من بطولة العالم للإسكواش 2024

تأهلت 4 لاعبات مصريات، للجولة الثالثة من بطولة العالم للإسكواش 2024، المقامة على ملاعب نادي بالم هيلز الرياضي بمدينة السادس من أكتوبر، بمشاركة 64 لاعبة.

وتستضيف مصر بطولة العالم للإسكواش بملاعب نادي بالم هيلز أكتوبر، على أن يستضيف المتحف القومي للحضارة المصرية المباريات بدءًا من الدور ربع النهائي وحتى نهائيات البطولة التى انطلقت فى الفترة من 9 مايو الجارى وحتى يوم 18 من الشهر ذاته، والتي يبلغ مجموع جوائزها 565 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وجاءت نتائج اليوم كالتالى:

وسجلت اللاعبة المصرية فيروز أبو الخير- المصنفة 19 عالميًا- أول فوز في منافسات اليوم الأول من الجولة الثانية للبطولة، بعد تغلبها الصينية شان سن يوك بنتيجة (3-1) بواقع أشواط (11-7) (9-11) (11-7) (11-9)، وتغلبت سلمى هاني- المصنفة 12 عالميًا- على زميلتها هنا رمضان بنتيجة (3-1)، بواقع (11-5) (11-5)(3-11)(11-5).

واستطاعت اللاعبة أمينة عرفي-المصنفة 11 عالميًا- الفوز على اللاعبة تيسني ميرفي من ويلز بنتيجة (3-0) بواقع أشواط (11-6) (11-4) (11-9)، ونجحت بطلة العالم نور الشربيني في الفوز على منة حامد، بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-5) (11-3) (11-1).

واستكمالًا لمنافسات السيدات في الجولة الأولى من الدور الثاني، تغلبت الإنجليزية سارة-جين بيري- المصنفة 17 عالميًا- على السويسرية سيندي ميرلو، بنتيجة (3-1)، بواقع نقاط (6-11) (11-7) (11-4)(11-8)، وتغلبت البلجيكية تيني جيليس- المصنفة 8 عالميًا- على اللاعبة المصرية أمينة الريحاني بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-6) (11-6) (11-3).

وفازت البلجيكية نيلي جيليس- المصنفة 4 عالميًا- على اللاعبة الإنجليزية توري مالك بنتيجة (3-1) بنتيجة أشواط (11-3) (11-7) (3-11)(11-7)، وتغلبت الأمريكية أوليفيا وايفر على الإسبانية مارتا دومينجاس بنتيجة (3-0) وجاءت نتيجة الأشواط (11-2) (11-3) (11-2).

ومن المقرر أن تعقد غدا الأحد، 8 مباريات للسيدات بين 16 لاعبة في اليوم الثاني من الدور الثاني لبطولة العالم للإسكواش، والتي ستحدد المجموعة الثانية من المتأهلات إلى الجولة الثالثة.

وتقام بطولة العالم للإسكواش 2024، بمشاركة 128 لاعب ولاعبة من 21 دولة بمجموع جوائز مالية تقدر ب 50 مليون جنية مصري، وهي أعلى جوائز مالية في تاريخ البطولة.

